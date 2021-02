Schweiz hat weltweit schnellstes Breitband-Internet

(Quelle: Pixabay/Thedigitalartist)

9. Februar 2021 - Eine Studie von "Comparethemarket.com" bescheinigt der Schweiz das schnellste Breitband-Internet der Welt. So könnten Nutzer hierzulande von durchschnittlichen Download-Geschwindigkeiten von 186,4 Mbps profitieren.

Breitband-Anschlüsse ans Internet sind in der Schweiz weit verbreitet. Nun kommt eine Studie von "Comparethemarket.com" zum Schluss, dass Internetnutzer hierzulande über die weltweit schnellsten Breitband-Anschlüsse verfügen. Diese hätten durchschnittliche Download-Geschwindigkeiten von 186,4 Mbps und im Schnitt 119,63 Mbps beim Upload. Gleichzeitig sind aber auch die Kosten für einen Breitband-Anschluss in der Schweiz mit durchschnittlich 48.98 Pfund (rund 60 Franken) im Monat im weltweiten Vergleich am höchsten.Auf Platz 2 rangiert Dänemark mit durchschnittlichen Download-Geschwindigkeiten von 179,81 Mbps und einem durchschnittlichen Upload von 127,10 Mbps. In Dänemark sind allerdings die monatlichen Kosten für einen Anschluss um einiges tiefer als hierzulande und liegen im Schnitt bei 29.97 Pfund (knapp 37 Franken). Platz 3 hingegen geht an Frankreich, mit einem durchschnittlichen Download von 177,93 Mbps und einem Upload von 124,7 Mbps zu einem Preis von durchschnittlich 24.52 Pfund (rund 30 Franken).Für die Studie wurden die Breitband-Anschlüsse in 35 OECD-Ländern untersucht. Der Global Broadband Index von "Comparethemarket.com" kann hier eingesehen werden. (luc)