Ein Smartphone, das nur aus Screen besteht: Xiaomi präsentiert neues Display-Konzept

(Quelle: Xiaomi)

8. Februar 2021 - Mit einem Smartphone aus einem Stück, das zum grössten Teil aus einem vierseitig abfallenden Wasserfall-Display besteht, will Xiaomi zukunftsweisendes Design zeigen. Dafür verzichtet man aber auf bisher unverzichtbare Elemente – wie etwa einem Port zum Aufladen.

Der chinesische Hersteller Xiaomi präsentiert ein neues Smartphone-Konzept, bei dem mach sich wohl fragen darf, ob hier einem Trend zu viel Platz eingeräumt wurde. Man spricht dabei vom ersten Quad-Curved Display, welches an allen vier Rändern den Wasserfall-Rand aufweist, der bei zahlreichen Premium-Geräten der letzten Jahre eingesetzt wurde. Das neue Display schmiegt sich auf allen Seiten, so eben auch oben und unten, um 88 Grad um das Gerät herum, wodurch dieses fast die ganze Oberfläche abdeckt. Aber eben nur fast – denn an den ebenfalls runden Ecken des Gerätes finden sich schwarze Ecken, die nicht zum Screen gehören, wie auf dem Promo-Video zu sehen ist. Ebenfalls fraglich am neuen Design ist das Problem, dass damit nutzbare Oberflächen an den Kanten verloren gehen, so verfügt das neue Konzept weder über irgendwelche Hardware-Buttons noch einen einzigen Kabelanschluss.