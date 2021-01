IKT-Branche spart wegen Corona bei Weiterbildungen

(Quelle: Degreed)

27. Januar 2021 - Die Studie "The State of Skills 2021" liefert neue Erkenntnisse darüber, wie sich die Weiterbildungsmöglichkeiten und Qualifikationsanforderung von Arbeitnehmern durch die Pandemie verändert haben.

Degreed, Anbieter von Weiterbildungsplattformen, hat im Rahmen seiner kürzlich veröffentlichten Studie "The State of Skills 2021" herausgefunden, dass die Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung und Umschulung in Unternehmen abnehmen. Im Kontext der globalen Gesundheits- und Wirtschaftskrise werde es immer schwieriger, Entwicklungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz zu finden.



Fast die Hälfte (46%) der Arbeitnehmer weltweit gibt an, dass ihre Arbeitgeber ihre Möglichkeiten zur Weiterbildung oder Umschulung während der Pandemie eingeschränkt haben. Mit der Aussage "Mein Arbeitgeber bietet weniger Möglichkeiten zur Weiterbildung (z.B. Training und Entwicklung) als vor der Pandemie" stimmten 41 Prozent der Befragten in Deutschland überein.



Am deutlichsten war der Rückgang im ITK-Sektor. 60 Prozent der Befragten in der IKT-Branche gaben an, dass ihre Arbeitgeber die Möglichkeiten zur Weiterbildung und Umschulung im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie reduziert haben. Es folgen Finanzdienstleistungen (52%), das verarbeitende Gewerbe und Unternehmensdienstleistungen (beide 49%), Konsumgüter und Einzelhandel (42%) sowie das Gesundheitswesen (41%).