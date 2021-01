Mit Microsoft und DHL wird am meisten gephisht

(Quelle: magann – stock.adobe.com)

20. Januar 2021 - Im vierten Quartal 2020 wurde Microsoft am häufigsten für Phishing-Versuche missbraucht, stellt der Brand Phishing Report von Check Point fest.

Die Sicherheitsforscher von Check Point haben die Phishing-Kampagnen auch im vierten Quartal 2020 unter die Lupe genommen und präsentieren nun ihren neuesten Brand Phishing Report . Auf globaler Ebene war die am häufigsten für Phishing missbrauchte Marke Microsoft: 43 Prozent aller mit einer Marke arbeitenden Phishing-Versuche lockten die E-Mail-Nutzer mit angeblich von Microsoft stammenden gefälschten Mails. Auch im vorangehenden dritten Quartal lag Microsoft an der Spitze, damals allerdings mit nur 19 Prozent.Auf Platz 2 der unrühmlichen Hitparade der meistimitierten Firmen folgt DHL mit einem Anteil von 18 Prozent. Der Bericht vermutet, dass dies mit der verstärkten Online-Shopping-Saison im Weihnachtsgeschäft zusammenhängt, in der ja zahlreiche Konsumenten Pakete erwarten und nicht unbedingt immer wissen, wann genau was von DHL eintreffen sollte. Hinter DHL platzierten sich Linkedin, Amazon, Rakuten, Ikea, Google, Paypal, die Bank Chase und Yahoo, jeweils mit einem Anteil von sechs Prozent und weniger.