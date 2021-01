Wie kommen Schweizer IT-Dienstleister durch die Pandemie?

Wie kommen Schweizer IT-Dienstleister durch die Pandemie?

(Quelle: Pexels/Anna Shvets)

14. Januar 2021 - Die Coronapandemie bewegt auch die IT-Branche massgeblich. In einer Umfrage will "Swiss IT Reseller" wissen, wie IT-Dienstleister, Reseller und Integratoren durch die Krise kommen. An alle Mitarbeiter solcher Unternehmen: Bitte nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit und machen sie mit.