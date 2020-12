Technologiekonzerne gründen Modern Computing Alliance

11. Dezember 2020 - IT-Konzerne wie Google, Intel, Dell oder Vmware haben sich zur Modern Computing Alliance zusammengeschlossen. Sie wollen Innovation vorantreiben und eine integrierte Computing-Plattform für Unternehmen kreieren.

Eine Reihe von Technologie-Schwergewichten, darunter Google Intel oder Dell haben sich zur Modern Computing Alliance zusammengeschlossen. Wie die Protagonisten auf ihrer Website erklären, besteht ihre Mission darin, die "Silicon-to-Cloud"-Innovation voranzutreiben und eine differenzierte, moderne Computing-Plattform für integrierte Business-Lösungen zu erstellen. Neben den genannten Konzernen zählen folgende Unternehmen zu den Gründungsmitgliedern: Box, Citrix, Imprivata, Okta, RingCentral, Slack, Vmware sowie Zoom.Wie es weiter heisst, will man sich vorderhand auf die Bereiche Sicherheit und Identität, Performance, Gesundheitswesen und Produktivität fokussieren, wobei derzeit kaum Details mitgeteilt werden. In der ersten Hälfte des kommenden Jahres will die Allianz konkreter werden und über "einige frühe Innovationen" informieren. (rd)