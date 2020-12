"Coronavirus Schweiz" bei Google 2020 meistgesucht

(Quelle: Google)

9. Dezember 2020 - Googles Auswertung der am meisten nachgefragten Begriffe von 2020 zeigt deutlich, dass Themen rund um die Coronapandemie dieses Jahr besonders gefragt waren.

Google hat seinen alljährlichen Jahresrückblick veröffentlicht und erwartungsgemäss festgestellt, dass das Coronavirus das Suchverhalten der Nutzer klar dominiert. So liegt "Coronavirus Schweiz" dieses Jahr an der Spitze der hierzulande gesuchten Begriffe, gefolgt von den US-Wahlen 2020 und dem "Wetter morgen". Auf Rang vier folgt der Ende Januar bei einem Helikopterabsturz verstorbene Basketballer Kobe Bryant, erst dahinter der nächste US-Präsident Joe Biden. Auf Platz 6 bis 10 sind Coop at Home, iPhone 12, Zoom, Dow Jones und Playstation 5 zu finden.Geht es um Schweizer Persönlichkeiten, belegt der ehemalige RTS-Moderator Darius Rochebin den Spitzenrang. Auf Platz zwei und drei folgen Alain Berset und Daniel Koch. Bei den internationalen Persönlichkeiten liegt Joe Biden an der Spitze, gefolgt von Kim Jong Un und der künftigen US-Vizepräsidentin Kamala Harris.An Google werden auch Fragen gestellt, und diese konzentrieren sich 2020 stark auf die Coronakrise. Nutzer haben Fragen wie "Wie viele Coronafälle in der Schweiz?", "Wie lange dauert Corona?", "Was ist Kurzarbeit?" oder "Was bedeutet Lockdown?" besonders häufig gestellt. Dazu kamen diverse Anfragen, wie man etwas selber machen kann – dabei ging es etwa um Desinfektionsmittel, Pizzateig, Hefe und Joghurt.Die kompletten Schweizer Top-Tens des Year in Search 2020 lassen sich hier abrufen. (ubi)