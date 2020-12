Google-Emulator für Android-Apps auf M1-Macs

(Quelle: Apple)

7. Dezember 2020 - Mit einem Emulator sollen Android-Apps künftig auch problemlos auf den neuen M1-Macs laufen. Google hat nun ein erstes Preview des Tools veröffentlicht.

Google hat einen Emulator präsentiert, mit dem sich Android-Apps auf den neuen Apple-M1-Rechnern mit dem neuen Apple-Silicon-Chip ("Swiss IT Magazine" berichtete ) ausführen lassen. Der Emulator ist derzeit erst in einer frühen Preview-Version verfügbar, erlaubt aber bereits das Ausführen und Testen von ARM64-Apps via ARM64-Hardware-Virtualisierung, wie Google in einem Blogbeitrag verkündet . Es gäbe zwar noch einige Probleme (wie fehlender Sound oder Video Codecs), aber die Apps würden bereits auf Basis-Niveau funktionieren, freut sich Google.Für interessierte Early Adopters hat Google eine Anleitung zur Nutzung geschrieben, die ebenfalls im Blog-Beitrag zu finden ist. Der jüngste Commit des Emulators ist auf Github verfügbar . (win)