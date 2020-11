Interxion baut Rechenzentrum in Zürich aus

(Quelle: Interxion)

30. November 2020 - Interxion kündigt den Baubeginn für sein Expansionsprojekt in Zürich an. Dieses umfasst rund 11'000 m2 und soll die Entwicklung von bis zu 24 Megawatt zusätzlicher IT-Kapazität ermöglichen.

Interxion, Anbieter von Carrier- und Cloud-neutralen Colocations-Rechenzentren, baut seine globale Platformdigital in Zürich weiter aus. Dafür startet das Unternehmen ein Expansionsprojekt mit einer Fläche von 11'000 m2. Der Ausbau bedeutet für Interxion eine strategische Erweiterung des Interxion Zürich Campus. Der neue Standort namens ZUR3 wird in drei Phasen realisiert. Er soll nach seiner vollständigen Fertigstellung bis zu 24 MW Kundenkapazität bieten. Die erste Phase von ZUR3, die voraussichtlich etwa 2900m2 bieten wird, soll im zweiten Quartal 2022 eröffnet werden.ZUR3 ist laut Interxion auch Teil des neuen umweltfreundlichen Fernwärmeprojekts in den Gemeinden Opfikon und Rümlang. Die vom Rechenzentrum erzeugte Wärme wird für die lokalen Haushalte genutzt. Interxion wird damit kostenlos bis zu 18 MW Wärme an den Energieverbund Airport City in der Region Zürich beisteuern."Unsere Expansion in Zürich markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserer globalen Plattform-Roadmap und zeigt unser Engagement, die digitalen Transformationsstrategien unserer Kunden zu unterstützen und ihr zukünftiges Wachstum auf Platformdigital zu ermöglichen", erklärt A. William Stein, Chief Executive Officer von Digital Realty. "Die Pläne spiegeln die Nachfrage wider, die wir in Zürich und innerhalb unseres Portfolios in Europa sehen, da der Kontinent eine herausragende und wachsende Rolle als Gravitationszentrum für Unternehmensdaten spielt."