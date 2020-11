Kritisches Update: Mozilla schliesst Lücke in Firefox und Thunderbird

(Quelle: Andrei - stock.adobe.com)

11. November 2020 - In Firefox, der Enterprise-Version Firefox ESR und dem Mail-Client Thunderbird versteckte sich eine gravierende Sicherheitslücke. Mozilla hat den Fehler behoben, ein Patch steht bereit.

Mozilla schliesst eine Sicherheitslücke im Firefox Browser, der Unternehmensversion Firefox ESR und dem Mail-Client Thunderbird, die als kritisch eingestuft wurde. Die Lücke könnte von Angreifern ausgenutzt werden, um Schadcode einzuschleusen. Zur Lücke mit der Bezeichnung CVE-2020-26950, die sich in der MCallGetProperty-Funktion versteckte, lässt Mozilla indessen recht wenig durchsickern. Wie "Heise" ausserdem schreibt , haben chinesische Hacker den Fehler im Rahmen des Hacker-Wettbewerbs Tianfu Cup 2020 entdeckt.Mozilla hat die Lücke nun geschlossen, die neuen Updates in den Versionen Firefox 82.0.3, Firefox ESR 78.4.1 und Thunderbird 78.4.2 stehen zum Download bereit.Den Firefox-Browser gibt es auch in der Freeware-Library von "Swiss IT Media" zum Download . (win)