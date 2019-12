(Quelle: Pixabay/B_A)

17. Dezember 2019 - Mitte Januar stellt Microsoft den Support für Windows 7, Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2 ein. Die Melde- und Analysestelle Informationssicherung (Melani) rät daher dringend, entsprechende Produkte zu ersetzen.

Microsoft beendet am 14. Januar 2020 den Support für verschiedene Produkte, für die es ab dann auch keine Updates mehr geben wird. Betroffen davon seien Windows 7, Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2. Zudem meldet die Schweizer Melde- und Analysestelle Informationssicherung (Melani), dass SQL Server 2008 und SQL Server s008 R2 den Status "End of Life" bereits am 9. Juli 2019 erreicht haben und seit diesem Zeitpunkt nicht mehr mit Aktualisierungen versorgt werden. Es handle sich dabei um eine ordentliche Massnahme, nachdem der bei Microsoft übliche Supportzyklus von zehn Jahren abgelaufen sei.Des Weiteren geht Melani davon aus, dass die betroffenen Produkte ab dem 14. Januar 2020 stark im Fokus von Angreifern stehen werden. Dabei sollen vor allem bis dahin unentdeckte Sicherheitslücken ausgenutzt werden. Man habe in den vergangenen Monaten festgestellt, dass Angreifer bei diversen Angriffen mit Ransomware gezielt nach ungepatchten Schwachstellen gesucht haben. Schweizweit sind gemäss Melani noch rund 10'000 Server der Produktgruppen Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, SQL Server 2008 und SQL Server s008 R2 in Betrieb.Melani empfiehlt daher dringend, allfällige noch im Betrieb befindlichen Produkte der genannten Kategorien möglichst schnell zu ersetzen. Sei dies nicht möglich, so seien unbedingt zusätzliche Schutzmassnahmen zu treffen wie etwa die Isolation der Geräte vom restlichen Netz und vom Internet, die spezielle Überwachung oder ein "Extended Support"-Vertrags mit Microsoft. (abr)