Microsoft will Chromium Edge via Windows Update ausrollen

(Quelle: Microsoft)

17. Dezember 2019 - Ab Januar wird Microsofts neuer, auf Chromium basierender Browser Edge für Windows 10 ausgerollt. Nun hat das Unternehmen bestätigt, dass das Rollout via Windows Update stattfinden wird.

Microsoft hat kürzlich angekündigt, dass der neue Edge Browser auf Basis von Chromium am 15. Januar 2020 offiziell lanciert wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie nun aus einem Support-Dokument ersichtlich wird, will Microsoft den Browser via Windows Update ausrollen. Man wolle den Kunden helfen, sicherer zu arbeiten und die eigenen Systeme aktuell zu halten, weshalb man Microsoft Edge durch automatische Updates für Windows 10 RS4 (Version 1803) und neuer vertreiben werde.Gleichzeitig bietet Microsoft für Unternehmen ein Blocker Toolkit zum kostenlosen Download an, mit dem sich die Installation des neuen Edge Browsers in Umgebungen mit aktivierten automatischen Updates blockieren lässt. (luc)