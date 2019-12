(Quelle: Pixabay)

15. Dezember 2019 - Trotz zahlloser Cyberangriffe wird bei Zugangsdaten oftmals nur wenig auf Sicherheit geachtet, wie eine Liste der dieses Jahr am häufigsten verwendeten Passwörter zeigt.

Unabhängige Forscher haben zusammen mit dem Passwort-Manager-Anbieter Nordpass eine Liste mit den im vergangenen Jahr am häufigsten genutzten Passwörtern erstellt. Die Liste wurde aus einer Datenbank mit 500 Millionen Einträgen zusammengestellt, die aus den unterschiedlichsten Quellen geleakt sind.Was die Liste der meistgenutzten Passwörter dieses Jahres anbelangt, so hat sich an den Mustern im Vergleich zu früheren Jahren kaum etwas geändert. So finden sich einfachste Zahlenfolgen wie 12345 oder 11111 ebenso in der Liste wie hintereinander folgende Tastaturzeichen im Stil von asdfg.Die Top 20 der meistgenutzten Passwörter präsentiert sich wie folgt:1. 123452. 1234563. 1234567894. test15. password6. 123456787. zinch8. g_czechout9. asdf10. qwerty11. 123456789012. 123456713. Aa123456.14. iloveyou15. 123416. abc12317. 11111118. 12312319. dubsmash20. testDie komplette Liste hat Nordpass auf seiner Website veröffentlicht. (rd)