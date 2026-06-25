Windows-10-Support für Private wird bis 2027 verlängert

Eigentlich hätte im kommenden Oktober der erweiterte Support für private Windows-10-Anwender auslaufen müssen, doch daraus wird nichts. Wie Microsoft
mitteilt, wird die Unterstützung um ein weiteres Jahr bis zum 12. Oktober 2027 verlängert.
Microsoft schreibt dazu in einer Mitteilung: „Wir wissen, dass der Umstieg auf einen neuen PC Zeit in Anspruch nehmen kann. Als Teil unseres kontinuierlichen Engagements, Kundinnen und Kunden während dieses Übergangs bestmöglich zu schützen, wird das Programm für erweiterte Sicherheitsupdates für Windows 10 (Extended Security Updates, ESU) für privat genutzte Geräte um ein weiteres Jahr verlängert." Und weiter: "Dadurch erhalten Kundinnen und Kunden mehr Zeit und Flexibilität, den für ihre Anforderungen passenden PC zu finden, während sie weiterhin geschützt bleiben."
Damit öffnet sich ein neues Kapitel in der leidigen Geschichte um das Support-Ende von Windows 10. Nachdem es anfangs hiess, man wolle nur Unternehmen die Möglichkeit bieten, nach dem Stichtag vom 14. Oktober 2025 gegen happige Gebühren Security Updates zu beziehen, gab der Konzern dann rund ein Jahr vor der Deadline bekannt, auch Privatanwender könnten am erweiterten Update-Programm teilnehmen, nur müssten sie dafür einmalig 30 Dollar bezahlen. Ende Juni vergangenen Jahres folgte dann die Kehrtwende und Microsoft kündigte an, dass Privatpersonen nun doch kostenlos am Programm teilnehmen und damit ihre Windows-10-Rechner bis zum 13. Oktober 2026 weiterbetreiben können.
(rd)