Stadtzürcher Behördenportal 'Mein Konto' unterstützt neu AGOV-Login

Beim Zugriff auf das Stadtzürcher Behördenportal "Mein Konto" kann man sich seit dem 3. Juni auch mit dem Authentifizierungsdienst AGOV der Schweizer Behörden anmelden. Die Stadt Zürich mache damit den nächsten Schritt hin zu mehr Einfachheit und Durchgängigkeit bei der Nutzung ihrer digitalen Services, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Statt mehrere Passwörter für Steuererklärung, Kindergartenanmeldung, Baugesuch oder Zivildienstportal reiche nun ein einziges Login.Das neue Login-Verfahren wird nahtlos in "Mein Konto" integriert. Die 250'000 bestehenden Nutzer können vom bisherigen Login-Verfahren auf AGOV umsteigen, wobei alle Favoriten, Nachrichten und Einstellungen erhalten bleiben. Neuregistrierungen für "Mein Konto" werden ausschliesslich über AGOV abgewickelt. Hierfür wird zuerst ein AGOV-Account erstellt, der sodann mit "Mein Konto" verknüpft wird. Ist eine Identitätsprüfung erforderlich, soll diese per Video-Identifikation erfolgen.Die Stadt Zürich nutzt für AGOV die entsprechenden Infrastrukturen des Kantons Zürich und des Bundes; Anwenderdaten sollen in den Rechenzentren der Stadt Zürich und des Bundes gespeichert werden. (rd)