GMX integriert KI im E-Mail-Postfach

Der auch in der Schweiz beliebte E-Mail-Provider GMX
hat die Einführung generativer KI-Funktionen in seinem Postfachdienst angekündigt. Anwender sollen damit E-Mails zusammenfassen lassen, Texte formulieren oder übersetzen sowie Inhalte per natürlicher Sprache durchsuchen können.
Laut Angaben von GMX erfolgt die Verarbeitung dabei ausschliesslich auf der eigenen Infrastruktur in Deutschland. Daten würden weder an externe KI-Anbieter weitergegeben noch zum Training von KI-Modellen verwendet. Die Nutzung der Funktionen setzt zudem eine aktive Zustimmung der Anwender voraus.
Die neuen Funktionen sollen insbesondere den Umgang mit umfangreichen E-Mails erleichtern. So können etwa Newsletter, Vertragsunterlagen oder Reisebuchungen automatisch zusammengefasst werden. Die Zusammenfassungen stehen laut Unternehmen auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung.
Beim Verfassen von E-Mails unterstützt die KI unter anderem beim Umformulieren, Kürzen, Übersetzen oder Anpassen des Schreibstils. Zudem führt GMX eine KI-gestützte Suchfunktion ein. Statt klassischer Stichwortsuche sollen Nutzer Fragen in natürlicher Sprache stellen können, beispielsweise nach Gutscheincodes, Lieferterminen oder Bordkarten.
Die Beta-Phase der neuen KI-Funktionen startet zunächst für Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Suchfunktion steht vorerst nur Kunden mit einem kostenpflichtigen Premium-Mail-Abonnement zur Verfügung.
(mw)