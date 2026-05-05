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Microsoft stattet Word mit KI-Agenten für Juristen aus
Quelle: Depositphotos

Microsoft stattet Word mit KI-Agenten für Juristen aus

Microsoft hat einen Rechtsassistenten für Word vorgestellt, der Juristen Standardaufgaben abnehmen soll. Vorläufig steht der "Legal Agent" erst in den USA als Vorabversion zur Verfügung.
5. Mai 2026

     

Microsoft hat mit dem "Legal Agent" für Word eine KI-Erweiterung vorgestellt, die Juristen Standardaufgaben abnehmen soll. Wie der Konzern via Copilot-Blog ausführt, wurde der Agent in Zusammenarbeit mit Rechtsexperten entwickelt. Dabei soll er sich anders als allgemeine KI-Modelle bei der Interpretation von Anweisungen an strukturierten Arbeitsabläufen der tatsächlichen Rechtspraxis orientieren.

So soll der Legal Agent in der Lage sein, komplexe Rechtsdokumente zu verstehen, Verträge zu analysieren und verschiedene Fassungen zu vergleichen. Weiter vermag er nicht konforme Bestimmungen zu markieren und Änderungen zu empfehlen, um Anpassungen an internen Standards vorzunehmen. Für die Sicherheit soll gesorgt sein, indem der Legal Agent innerhalb derslben Sicherheits-, Compliance- und Governance-Kontrollen von Microsoft 365 läuft.


Der Legal Agent ist vorläufig erst in den USA im Rahmen von Microsofts Early-Access-Programm Frontier in der Windows-Version von Word verfügbar. (rd)


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