cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Samsung beendet Tizen-Watch-Support im Galaxy Store
Quelle: Samsung

Samsung beendet Tizen-Watch-Support im Galaxy Store

Per 30. September 2025 wird der Support für Tizen-basierte Smartwatches im Galaxy Store eingestellt. Danach können keine Apps mehr installiert werden.
25. September 2025

     

Samsung wird kommende Woche den Support für Tizen-basierte Smartwatches im Galaxy Store endgültig einstellen. Nach dem 30. September 2025 wird somit die Installation von Apps auf Tizen-Smartwatches nicht mehr möglich sein. Der entsprechende Fahrplan kann im Galaxy Store Seller Portal eingesehen werden.

Seit 2021 bestückt Samsung seine Smartwatches mit Googles Wear OS, während Tizen nur noch auf Geräten wie Smart-TVs zum Einsatz kommt.


Bereits per 30. September 2024 wurde der Verkauf kostenpflichtiger Inhalte sowie der Download neuer Tizen-Watch-Apps eingestellt. Die Möglichkeit, kostenlose Inhalte neu herunterzuladen, endete am 25. Juni 2025. Ab dem 30. September 2025 wird schliesslich auch der erneute Download bereits gekaufter Inhalte nicht mehr möglich sein. Nutzer, die Tizen-Apps gekauft haben, können diese weiterhin nutzen, solange sie auf dem jeweiligen Gerät installiert bleiben, wie Samsung erklärt.

Betroffen vom Support-Ende sind Uhren wie die Galaxy Gear und Gear 2, die Modelle Gear S, S2 und S3, Gear Sport (Bild), Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2, oder die Galaxy Watch 3, die mit Tizen ausgeliefert wurden. (mw)


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
Digitale Transformation der Verwaltung
Lenzerheide Bergbahnen modernisiert Netzwerkinfrastruktur
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER