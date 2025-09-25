Samsung beendet Tizen-Watch-Support im Galaxy Store

Samsung wird kommende Woche den Support für Tizen-basierte Smartwatches im Galaxy Store endgültig einstellen. Nach dem 30. September 2025 wird somit die Installation von Apps auf Tizen-Smartwatches nicht mehr möglich sein. Der entsprechende Fahrplan kann im Galaxy Store Seller Portal eingesehen werden
.
Seit 2021 bestückt Samsung
seine Smartwatches mit Googles Wear OS, während Tizen nur noch auf Geräten wie Smart-TVs zum Einsatz kommt.
Bereits per 30. September 2024 wurde der Verkauf kostenpflichtiger Inhalte sowie der Download neuer Tizen-Watch-Apps eingestellt. Die Möglichkeit, kostenlose Inhalte neu herunterzuladen, endete am 25. Juni 2025. Ab dem 30. September 2025 wird schliesslich auch der erneute Download bereits gekaufter Inhalte nicht mehr möglich sein. Nutzer, die Tizen-Apps gekauft haben, können diese weiterhin nutzen, solange sie auf dem jeweiligen Gerät installiert bleiben, wie Samsung erklärt.
Betroffen vom Support-Ende sind Uhren wie die Galaxy Gear und Gear 2, die Modelle Gear S, S2 und S3, Gear Sport (Bild), Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2, oder die Galaxy Watch 3, die mit Tizen ausgeliefert wurden.
(mw)