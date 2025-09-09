cnt
Datenleck bei Plex - Passwort-Reset empfohlen
Quelle: Plex

Nutzer des weit verbreiteten Mediaservers Plex wird empfohlen, ihr Passwort zurückzusetzen, da es zu einem Daten-Leak beim Anbieter gekommen ist.
9. September 2025

     

Beim populären Mediaserver-Anbieter Plex ist es offenbar zu einem Daten-Leak gekommen. Laut einem Bericht von "Bleeping Computer" waren Hacker in der Lage, Kunden-Authentifizierungsdaten von einer Plex-Datenbank zu erbeuten. Die gestohlenen Daten beinhalten offenbar E-Mail-Adressen, Benutzernamen, verschlüsselte Passwörter und Authentifizierungsdaten. Da die Passwörter verschlüsselt waren, sollten die Angreifer laut Plex nicht in der Lage sein, sie zu nutzen.

Nichtsdestotrotz empfiehlt Plex seinen Nutzern einen Passwort-Reset – als Vorsichtsmassnahme. Auf einer Support-Seite wird das Vorgehen dazu erklärt.


Plex war laut "Bleeping Computer" bereits 2022 von einem ähnliche Vorfall betroffen. Über die Art und Weise, wie die Hacker dieses Mal Daten erbeuten konnten, machte Plex keine Angaben. (mw)


