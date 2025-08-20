Der Hersteller Award geht in die zweite Runde

Der "IT Reseller Hersteller Award" geht nach viel positivem Feedback bei der Erstausgabe 2023 heuer in die zweite Runde. Erneut sucht "IT Reseller" wieder diejenigen Hersteller, welche die beste Arbeit gegenüber Ihren Partnern verrichten. Beurteilt wird die Arbeit durch ebendiese Partner, indem sie die Hersteller, mit denen sie zusammenarbeiten, anhand 19 verschiedener Kriterien benoten.Beispielsweise wollen wir von den Schweizer Resellern, Systemintegratoren, Fachhändlern und auch Distributoren wissen, wie es um die Channel-Treue ihrer Hersteller steht, aber auch um die Marketing- und die Projektunterstützung sowie die Verfügbarkeit, Kompetenz und Qualität des Supports. Wie einfach ist die Garantieabwicklung, wie steht es um die Kulanz und vor allem: Wie fair ist die Preispolitik, die der Hersteller verfolgt, seine Margen und Boni und nicht zuletzt die Einfachheit in der Zusammenarbeit – da sind eitere Punkte, die es zu bewerten gilt.Vergeben werden die "IT Reseller Hersteller Awards" auch in diesem Jahr wieder in insgesamt sieben Kategorien, in die die verschiedenen Hersteller aufgrund ihres Sortiments eingeteilt werden. Diese Kategorien heissen:• PCs und Notebooks• Netzwerk & Kommunikation• Server & Storage• Security• Software• Peripherie• Telcos & ISPs