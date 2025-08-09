cnt
Weitere Details zur kommenden Google Pixel Watch 4

Am 20. August wird Google das neueste Pixel-Watch-Modell präsentieren. Mittlerweile sind Marketing-Unterlagen geleakt, die verschiedene Features der intelligenten Uhr preisgeben.
9. August 2025

     

Am 20. August wird Google das neueste Smartwatch-Modell Pixel Watch 4 vorstellen. Von offizieller Seite ist bis anhin kaum etwas bekannt gegeben worden, doch hat laut einem "9to5google"-Bericht der bekannte Leaker Evan Blass diverse Marketing-Materialien veröffentlicht, die diverse Features der neuen Pixel Watch preisgeben.

Neu wird die intelligente Uhr mit dem KI-Assistenten Gemini integriert, Google vermarktet die Uhr denn auch offiziell als "Google Pixel Watch 4 with Gemini". Die Pixel Watch 4 wird weiter mit einem 41- und einem 45-mm-Display auf den Markt kommen. Gemäss den geleakten Daten soll der Akku bei aktiviertem Always-On-Display beim 41-mm-Modell für 30 und beim 45-mm-Modell für 40 Stunden reichen.


Weiter soll sich die Uhr via Quick Charge Dock 25 Prozent schneller laden lassen als das Vorgängermodell. Dazu soll das Actua-360-Display eine Helligkeit von 3000 Nits erreichen und bei der Ortungsfunktion wird neu auf Dual-Frequency GPS gesetzt, was eine präzisere Ortung erlauben soll. Die Uhr unterstützt weiter 40 Trainingsmodi und misst neben EKG und Atemfrequenz auch Sauerstoffsättigung, Herzfrequenzvariabilität und erkennt Pulsaussetzer. (rd)
