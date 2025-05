iWay überarbeitet Telefonie-Abos

Im vergangenen Jahr hat sich der Schweizer Provider iWay entschieden, zum eigenständigen Telefonieanbieter zu werden. Im Zuge dessen wurden nun die Telefonie-Abos für KMU und Private überarbeitet und vereinheitlicht.Neu gibt es bei iWay die drei Telefonie-Abos Basic, Flat und Flat Plus. Alle drei kommen mit jeweils 10 Gesprächskanälen und 10 Rufnummern, der Preis beginnt bei 8 Franken monatlich für Telefonie Basic. Bei Telefonie Flat für 12 Franken sind zusätzlich 600 Minuten ins Schweizer Fest- und Mobilnetz enthalten, zudem kann man optional 300 Minuten ins EU-Fest- und Mobilnetz für 10 Franken buchen. Telefonie Flat Plus kostet 20 Franken und kommt mit 1200 inkludierten Minuten in der Schweiz. Die Gesprächsminuten sind dabei nicht mehr an die Anzahl Gesprächskanäle gebunden – damit würden die Abos besser den Bedürfnissen der meisten KMU entsprechen, so iWay Ebenfalls neu gestaltet wurden die Angebote rund um SIP-Trunks und die virtuelle Telefonzentrale (VPBX), die es beide jeweils in einer Basic- und einer Flat-Version gibt. Beide Angebote kommen mit jeweils im Abo-Preis unlimitierten eingehenden und ausgehenden Gesprächskanälen und ohne wiederkehrende Kosten für die einzelnen Rufnummern. iWay SIP-Trunk Basic kostet dabei 12 Franken pro Monat, SIP-Trunk Flat mit 2000 inkludierten Minuten 62 Franken pro Monat, VPBX Basic gibt es ab 35 Franken, VPBX Flat mit 2000 Minuten ab 85 Franken pro Monat.Die neuen Telefonieprodukte sind ab sofort erhältlich. Sie richten sich an Direktkunden, Endkunden von Partnern sowie Wholesale-Partner und können allesamt im iWay-Partnerportal bestellt und konfiguriert werden. Abonnemente von bestehenden Kundinnen und Kunden bleiben unverändert. (mw)