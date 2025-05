MacOS muss künftig ohne AFP auskommen

In einer der nächsten MacOS-Versionen wird man den altgedienten AFP-Client (Apple Filing Protocol) vergeblich suchen: Bereits anlässlich von Vorabversionen von MacOS 15.5 (für Developer aktuell als Release Candidate erhältlich) hat Apple angedeutet, dass das Netzwerkprotokoll AFP in Zukunft nicht mehr Teil des Betriebssystems sein werde. Der AFP-Client werde aus einer zukünftigen Version von MacOS entfernt. Mit der zukünftigen Version ist vermutlich MacOS 16 gemeint, das wohl im Herbst 2025 auf den Markt kommen wird.Wer den AFP-Client nach wie vor nutzt, soll alternative Möglichkeiten wählen und seine Workflows rechtzeitig den neuen Gegebenheiten anpassen – oder muss weiterhin mit MacOS 15.x arbeiten. Das Apple Filing Protocol stammt allerdings aus den Urzeiten der Netzwerkfähigkeit des Mac und ist im Prinzip seit Jahren überflüssig. Es ist auf frühere Mac Filesysteme ausgelegt und versteht sich nicht wirklich mit Apples neuerem Dateisystem APFS. Inzwischen hat in MacOS längst das SMB-Protokoll die Rolle von AFP übernommen. (ubi)