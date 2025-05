Neue Admin-Optionen für Energiesparmodus in Windows 11

Während das grosse Windows 11 Update 24H2 in die letzte Rollout-Phase geht und nun flächendeckend verteilt wird , stellt Microsoft bereits wieder einen neuen Insider Preview Build mit einer Handvoll Neuerungen vor. Der Windows 11 Insider Preview Build 26120.3950 (KB5055653) für 24H2 beinhaltet neben einer Reihe von Bugfixes etwa Änderungen am Energiesparmodus und der Taskleiste.Die Anpassungen am Energiesparmodus betreffen primär Admins, welche den Modus nun via Microsoft Intune über Group Policies und die Konfiguration via Mobile Device Management (MDM) steuern können. Damit kann der Energieverbrauch optimiert werden, etwa indem Anpassungen an den Hintergrundprozessen und der Bildschirmhelligkeit via Policies definiert werden. Das wird auch im zugehörigen Blogpost von Microsoft erklärt . Aktiviert werden kann die Policy über den Local Group Policy Editor in Windows 11 oder über das Microsoft Intune Admin Center.