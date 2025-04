Google lanciert Reparaturprogramm für defekte Pixel-7a-Akkus

Google hat bestätigt, dass es bei den Akkus der Pixel-7a-Smartphones zu Aufblähungen kommen kann, und hat ein erweitertes Reparaturprogramm für die betroffenen Kunden lanciert.Googel hält fest, dass vom unerwarteten Aufblähen des Akkus nicht alles Pixel-7a-Geräte betroffen seien. Als typische Symptome werden genannt: ein sichtbares Aufblähen des Geräts, wobei das Smartphone möglicherweise dicker wirke als üblich. Auch sei es möglich, dass sich die hintere Abdeckung wölbe oder sich vom Gerät löse, was an Lücken oder Öffnungen bei den Rändern zu erkennen sei. Auch könne es sein, dass sich der Akku selbst bei geringer Nutzung deutlich schneller als üblich entlade oder sich nicht aufladen lasse.Werden die Voraussetzungen erfüllt, wird der Akku im Rahmen des Reparaturprogramms kostenlos ersetzt. Auf einer eigens eingerichteten Registrierungsseite kann geprüft werden, ob ein Anspruch besteht. Ein Austausch kann aber auch abgelehnt werden, wenn das Gerät weitere Schäden aufweist, die durch Flüssigkeit, scharfe Gegenstände oder übermässige Gewalt entstanden sind.Das Akku-Austauschprogramm wird derzeit in den Ländern USA, Indien, Kanada, UK, Deutschland, Japan sowie Singapur unterstützt. Kann man das Gerät nicht einsenden oder wird das Programm im eigenen Land nicht unterstützt, bietet Google je nach Garantiestatus weitere Kulanzleistungen; Ist die Garantiezeit abgelaufen, werden 200 Dollar bezahlt, läuft die Garantie noch, sind es 456 Dollar. Der Anspruch beschränkt sich auf Kunden, die ihre Geräte in einem EWR-Land, in der Schweiz sowie den oben genannten Ländern gekauft haben. (rd)