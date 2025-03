Microsoft drängt User per Mail zum Umstieg auf Windows 10

Obwohl laut Statcounter über 58 der Windows-Anwenderschaft noch immer mit Windows 10 unterwegs sind, will Microsoft in gut einem halben Jahr den Support für das Betriebssystem einstellen. Um die Migration bei den Millionen von Usern nun endlich auf den Weg zu bringen, hat Microsoft damit begonnen, die Klientel per Mail auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen. Wie "Windowslatest" meldet, beginnt die Mail mit dem Titel "Das Support-Ende von Windows 10 kommt näher", gefolgt von Links auf Websites, wo man den PC auf seine Windows-11-Eignung testen oder gleich einen neuen Rechner kaufen kann.Im Anschluss kommt eine FAQ-Sektion mit Antworten auf Fragen, die kaum jemand stellen würde im Stil von: Was heisst das für mich? Was kann ich mit meinem alten Computer machen? Wird mein Windows-10-PC nicht mehr funktionieren? Oder: Wie ist Windows 11 sicherer?Abgeschlossen wird das Mail mit einem interessanten Hinweis: Sollte man planen, den Windows-10-PC weiterhin zu nutzen, soll man doch zumindest von den Dateien ein Backup anfertigen. Hierfür empfiehlt Microsoft – wie könnte es anders sein – den hauseigenen Online-Speicherdienst OneDrive.Erstaunlich ist ausserdem, dass Microsoft kein Wort über das erweiterte Support-Programm verliert. Dieses ermöglicht es auch Privatanwendern für 30 Dollar die nötigen Sicherheitsupdates während einem weiteren Jahr zu beziehen. (rd)