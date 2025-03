Chromecast wegen abgelaufenem SSL-Zertifikat unbrauchbar

Google hat offenbar die SSL-Zertifikate älterer Chromecast-Modelle nicht aktualisiert. Die Geräte verweigern seit dem Nachmittag des 9. März 2025 den Dienst. Betroffen ist laut "Golem.de" das Chromecast-Modell der zweiten Generation sowie das Chromecast Audio. Dass dem Problem abgelaufene SSL-Zertifikate zugrunde liegen, zeigt ein Reddit-Beitrag : User tchebb hat Logfiles untersucht und Fehler bei der Device Authentication gefunden.Google hat das Problem zwar am 10. März bestätigt, lässt die betroffenen Chromecast-Kunden aber bislang im Regen stehen. Es ist nach wie vor kein Termin bekannt, zu dem der Chromecast-Hersteller den Fehler beheben will. Stattdessen rät Google dringlichst davon ab, Chromecast Devices zurückzusetzen: "Setzen Sie Ihr Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurück – wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald eine Lösung verfügbar ist". Es dürfte Google auch nicht gefallen, wenn man die Geräte-Authentifizierung einfach deaktivert, wie es der genannte Reddit-User in einem weiteren Kommentar beschreibt. (ubi)