Vorstösse fordern Verbot von Social-Media für Teenies

Australien hat Social Media für unter 16-Jährige per Gesetz verbieten lassen und auch nordeuropäische Länder tendieren in diese Richtung. Nun wird die Thematik auch in der Schweiz angestossen. Wie der "Tages-Anzeiger" berichtet , fordern zwei parlamentarische Vorstösse ein Verbot von sozialen Medien für unter 16-Jährige. Eingereicht wurden die Vorstösse von den beiden grünen Politikerinnen Maya Graf und Céline Vara.Graf führt eine ganze Reihe von Argumenten ins Feld: Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit, Abhängigkeit, verminderte Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, Depressionen, Angstzustände und Selbstmordgedanken. Ausserdem verweisen beide Politikerinnen auf eine Umfrage im Rahmen des Generationen-Barometers, wonach sich 82 Prozent der Befragten für ein Handy-Verbot in der Schule aussprechen.