Leak: Lenovo bringt Notebook mit Klapp-Display

An der CES Anfang dieses Jahres hat Lenovo ein Notebook vorgestellt , das mit einem nach oben ausrollbaren Display bestückt ist und das Mitte Jahr auf den Markt kommen soll (wohl aber nicht in der Schweiz). Nun soll Lenovo das nächste Gerät im Köcher haben, dessen Display sich vergrössern lässt – dieses Mal durch Ausklappen. Gemäss dem in der Regel gut informierten Leaker Evan Blass soll Lenovo im Rahmen des Mobile World Congress Anfang März das Thinkbook Flip AI PC vorstellen. Dabei handelt es sich um ein Notebook mit einem faltbaren Display, das sich nach oben ausklappen lässt – ähnlich einem Falt-Handy, aber mit fix via Scharnier angebrachter Tastatur. Klappt man das Display hoch, verdoppelt sich die Display-Fläche auf einen Schlag. Alternativ kann es bei geöffnetem Notebok in einer Art Zeltmodus auch nach hinten geklappt werden, so dass man an der Vorder- und Rückseite ein identisch grosses Display hat.Details zur technischen Ausstattung oder zu Abmessungen gibt es noch keine. Es ist lediglich die Rede von einem OLED-Display, und der Zusatz AI lässt darauf schliessen, dass das Gerät mit neuesten Intel Core CPUs mit integrierter NPU bestückt ist. Auch zu Verfügbarkeit oder möglichen Preisen ist noch nichts bekannt. (mw)