Samsung verknüpft beim Galaxy S25 die KI tiefer

Samsung hat die neue Smartphone-Modellreihe Galaxy S25 in den Ausführungen Galaxy S25, Galaxy S25 Plus und Galaxy S25 Ultra präsentiert. Auf den ersten Blick wirkt die neue Generation wie eine sanfte Überarbeitung der S24-Reihe: Optisch wagen die Südkoreaner keine Experimente, sondern bleiben ihrer Designlinie treu. Alle Geräte sind etwas dünner geworden und das Ultra-Modell verfügt neu über einen leicht abgerundeten Display-Rahmen. Es ist auch das einzige Smartphone der ganzen Reihe, das einen Stift im Lieferumfang enthält und über einen hochwertigen Titan-Rahmen verfügt. Um dennoch optisch Abwechslung zu schaffen, sind die Smartphones in neuen Farbvarianten erhältlich. Das Galaxy S25 misst 6,2 Zoll, das Galaxy S25 Plus 6,7 Zoll und das Galaxy S25 Ultra 6,9 Zoll.Technisch rücken die verschiedenen Modelle der neuen Generation etwas näher zusammen. Alle Varianten verfügen über denselben Prozessor Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM sowie ein OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Unterschiede gibt es bei der Kamera, der Akkukapazität, dem verfügbaren Speicher sowie der Ladeleistung. Für alle Modelle verspricht Samsung ausserdem bis zu sieben Jahre Android-Updates.

Die grosse Neuerung ist aber nicht die Hardware, sondern die KI Galaxy AI, die gemäss Samsung grosse Fortschritte macht. Sie ist nun in der Lage, verschiedene Apps miteinander zu kombinieren, womit die KI einem wirklichen persönlichen Assistenten etwas näher kommen soll. Welche Apps das genau sind, stellt Samsung aber noch nicht konkret in Aussicht, es heisst lediglich, dass Text, Audio, Bilder und Video als Prompt über verschiedene Apps hinweg verarbeitet werden können. Ferner ist auch die Google-KI Gemini in die Galaxy-Modelle integriert und kann über eine Seitentaste aufgerufen werden. Zu guter Letzt funktionieren diverse KI-Anwendungen wie Live-Übersetzung, Bildbearbeitung auch offline. Es ist auch möglich, in den Einstellungen die KI so einzustellen, dass nur offline verfügbare Aktionen möglich sind.Eine unerwartete Neuheit hat Samsung auch noch im Köcher, verrät aber abgesehen vom Namen noch fast nichts: Beim Galaxy S25 Edge handelt es sich um ein extrem dünnes Smartphone, welches aber zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt wird. Zur Technik hat sich der Hersteller noch gar nicht geäussert. Die herkömmlichen präsentierten Galaxy S25 Modelle sind ab sofort bestellbar und ab Anfang Februar im Handel. Das Galaxy S25 ist ab 849 Franken, das Galaxy S25 Plus ab 1049 Franken und das Galaxy S25 Ultra ab 1299 Franken erhältlich. (dok)