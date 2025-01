2025 wohl keine grösseren Änderungen an Samsung-Foldables

Obwohl – oder vielleicht weil – es mit den Verkäufen des Samsung Galaxy Z Fold 6 und Flip 6 hapert, plant der Elektronikkonzern für die kommende Generation Z Fold 7 und Flip 7 Berichten zufolge keine grösseren Änderungen. Dies entgegen bisherigen Gerüchten, wonach neue Modelle und grössere Displays geplant seien. Nach den neuesten Informationen sollen solche Änderungen erst 2026 mit dem Galaxy Z Fold 8 und Flip 8 Einzug halten, wie "9to5Google" anmerkt Gemäss einem X-Post von User Juanlosreve unter Berufung auf Hana Securities wurden in den ersten elf Monaten 2024 insgesamt 4,9 Millionen Einheiten der Z-6-Serie ausgeliefert, 6 Prozent weniger als bei der Z5-Serie. Gleichzeitig setzte Samsung in dem Zeitraum 34,6 Millionen Einheiten der Galaxy-S24-Serie ab, was die Stückzahlen der S23-Serie um 18 Prozent übertrifft.(ubi)