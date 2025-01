Samsung bietet KI-Mobilgeräte als Abo an

Samsung plant ab Februar die Einführung des AI Subscription Plan. Doch anders, als der Name es vermuten lässt, handelt es sich dabei nicht um KI im klassischen Sinne, sondern um ein Abo-Modell von Mobilgeräten mit KI-Funktionen des Herstellers – de facto ist es folglich die Nutzung von Hardware im Abomodell. Dies schreibt "Sammobile.com" mit Verweis auf eine südkoreanische Quelle. Der neue Service wird zunächst in Südkorea und den USA eingeführt. Zu den Details der in Bälde startenden Abos sind noch keine weiteren Infos bekannt, genauso wenig, ob die Korenaer planen, das Abomodell auf zusätzliche Länder auszuweiten.Für Samsung ist es nicht das erste Abomodell mit physischen Geräten. Im Heimatmarkt hat der Hersteller bereits einen Abo-Service für Haushaltsgeräte geschaffen. Darüber hinaus wurde an der CES der KI-gesteuerte Haushaltsroboter Ballie präsentiert, der ausschliesslich in Südkorea auf Abo-Basis vertrieben wird. (dok)