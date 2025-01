Init7 erweitert Verfügbarkeit von Easy7 und senkt den Abo-Preis

Das Internet-Abo Easy7 von Init7 ist ab sofort nicht mehr nur für Kunden mit Glasfaser-Anbindung erhältlich, sondern auch über Kupferkabel. Somit steht das Angebot in der Schweiz laut dem Provider potenziell 98 Prozent der Bevölkerung zur Verfügung. Während Init7 über Glasfaser 1 Gbit/s im Download wie im Upload garantiert, sind es mit Kupfer hingegen 500 Mbit/s beziehungsweise 100 Mbit/s (Upload). Gleichzeitig gilt: Sobald Glasfaser am Standort verfügbar ist, wird ein automatischer Wechsel ohne zusätzliche Kosten auf die bessere Bandbreite initiiert, so das Versprechen von Init7 Darüber hinaus dreht der Anbieter etwas an der Preisschraube des Abos. Statt 48.10 Franken sind jetzt 44 Franken pro Monat fällig. Allerdings nur bei jährlicher Vorauszahlung. Bei monatlicher Verrechnung sind es 46.25 Franken. Vom neuen Preis sollen auch Bestandskunden profitieren, und das automatisch.Mit dem überarbeiteten Angebot feiert Init7 das 25-jährige Jubiläum des Unternehmens, das im Jahr 2000 aus der Taufe gehoben wurde. "Wir blicken auf eine erfolgreiche 25-jährige Geschichte zurück und danken unserer Kundschaft für ihr Vertrauen, die mit ihrer Wahl von Init7 das Engagement für ein offenes Internet ohne Limiten ermöglichen", heisst es in einer Mitteilung. Heute betreibt der Provider 337 Glasfaser-PoPs (Points of Presence) in der ganzen Schweiz. (sta)