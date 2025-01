Sind Sie in der IT-Branche tätig? Ihre Meinung ist gefragt

Auf unserer Schwesterzeitschrift "IT Reseller" läuft aktuell eine Umfrage , mit der in Erfahrung gebracht werden soll, wie das Geschäftsjahr 2024 für Schweizer IT-Dienstleister gelaufen ist und welche Erwartungen Reseller und Systemintegratoren für 2025 hegen.Sind Sie für einen IT-Dienstleister, einen Reseller, einen Integrator, Fachhändler oder einen sonstigen IT-Partner tätig? Dann bitten wir Sie um 2 Minuten Ihrer Zeit. Nehmen Sie kurz an der Umfrage teil, teilen Sie Ihre Einschätzung und helfen Sie der Redaktion von "IT Reseller", ein Bild von den Erwartungen fürs kommende Jahr zu zeichnen. Vielen Dank!(mw)