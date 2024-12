Diese Phishing-Maschen haben besonders viel Erfolg

Phishing-Mails kennen alle – aber welche der vielen Versuche vom Enkeltrick bis zum Polizei-Scam haben den grössten Erfolg? Antworten liefert der Q3 2024 Phishing Report des Cybersecurity-Experten Knowbe4 . Die Untersuchung zeigt etwa auf, dass HR- und IT-bezogene Phishing-E-Mails einen Anteil von 48,6 Prozent der weltweit am häufigsten angeklickten Phishing-Typen ausmachen. Durchschnittlich seien nach wie vor rund 25 Prozent der Nutzer anfällig auf Phishing-Versuche, wie die Studienautoren weiter schreiben.Die häufigsten Phishing-Versuche geschehen nach wie vor über Links in E-Mails, die Zahl der QR-Code-basierten Angriffsversuche steige aber spürbar an. Besonders beliebt sind dabei Erinnerungen vom HR an die Überprüfung von Richtlinien, DocuSign-E-Mails mit der Aufforderung, ein dringendes Dokument zu unterzeichnen und Einladungen zu Video-Calls. Weitere bekannte Muster sind etwa Mails, die angeblich vom Cloud-Provider der Wahl kommen – beispielsweise Nachrichten über die angebliche Löschung von Dateien im Microsoft-Konto.Der Report ist an dieser Stelle einzusehen. (win)