Silverstone präsentiert PC-Gehäuse im grauen 90er-Retro-Look

Vermisst haben wir das charakterlose PC-Grau der 90er Jahre zugegebenermassen eigentlich nicht. Eine Zielgruppe für den klassischen Computer-Look scheint es aber auch heute zu geben. Zumindest bringt der taiwanesische Hersteller Silverstone ein entsprechendes Gehäuse auf den Markt. Farblich in grau-weiss gehalten, orientiert sich das horizontal ausgerichtete Case namens FLP01 auch mit seinem Formfaktor am Retro-Charme der Altrechner. Dabei hatte es sich zuerst nur um einen Aprilscherz gehandelt, nun kommt es laut einem X-Post aber tatsächlich.Mit an Bord sind zudem zwei Diskettenlaufwerke – zumindest auf den ersten Blick. Denn es handelt sich lediglich um Attrappen, die als Blenden für ein optisches Laufwerk sowie verschiedene Front-Anschlüsse dienen. Und auch im Inneren glänzt das Gehäuse glücklicherweise mit modernen Spezifikationen. So finden mindestens sechs Laufwerke Platz. Ein Ausstellungsmodell auf einer japanischen Messe war beispielsweise mit fünf SSDs, einer HDD sowie einem optischen Laufwerk bestückt. Zudem passen in das 44 x 36,2 x 17 cm grosse Gehäuse auch längere Grafikkarten.Das Retro-Gehäuse soll im ersten Quartal 2025 auf den Markt kommen und umgerechnet rund 114 Franken kosten. Ob das charmante Retro-Gehäuse seinen Weg aber auch nach Europa findet, steht aktuell noch nicht fest. (sta)