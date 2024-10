iOS 18.1 ist da und bringt Apple Intelligence mit sich

In Europa und damit auch in den Schweiz sind die Apple-Intelligence-Funktionen allerdings noch nicht verfügbar – respektive nur eingeschränkt. Wie Apple in einer Mitteilung schreibt , können Mac-User in der EU Apple Intelligence auf MacOS 15.1 nutzen, wenn das Betriebssystem auf US-Englisch eingestellt ist. In derselben Medienmitteilung schreibt Apple auch, dass Apple Intelligence in der EU erst im kommenden April für das iPhone und für iPads verfügbar werden wird.Bereits im Dezember dieses Jahres soll Apple Intelligence weitere Funktionen erhalten. So sollen Emojis auf "ein völlig neues Level gebracht" werden, und mit Image Playground sollen lustige Bilder erstellt werden können. Ebenfalls ermöglicht wird die Erstellung von Bildkreationen basierend auf Skizzen, die KI-Schreibwerkzeuge sollen verbessert werden und man soll mit Hilfe der Kamera Informationen zu Objekten und Orten erhalten. Auch ChatGPT-Support für Siri soll im Dezember kommen. Und für April 2025 dann werden weitere Sprachen für Apple Intelligence in Aussicht gestellt –darunter auch Deutsch. (mw)