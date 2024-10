Studerus lädt zum TEFO 24

Am 21. November 2024 findet im Mövenpick-Hotel in Regensdorf die mittlerweile 14. Auflage des Technology Forum (TEFO) von Distributor Studerus statt. In diesem Jahr soll der Fokus der Weiterbildungs- und Networking-Veranstaltung auf den Themen Security, KI und VoIP liegen, und man habe Fachleute namhafter Unternehmen dafür gewinnen können, ihr Wissen mit den anwesenden Gästen zu teilen, freut sich der Veranstalter.Unter anderem wird Roman Hüssy, Co-Leiter des GovCERT beim Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) in seinem Vortrag die aktuelle Bedrohungslage beleuchten. Ivan Bütler von Compass Security wird in seiner Keynote derweil auf die zunehmende Bedrohung durch gestohlene Passwörter eingehen, die auf kriminellen Plattformen zum Verkauf angeboten werden. Patrick Gmür, Partner Channel Manager bei Sipcall, wird zeigen, wie KI in der Telefonie durch Technologien wie Text-to-Speech und Speech-to-Text schon heute in vielen Telefonanlagen zum Einsatz kommt. Und Laurence Kozera, Gründerin von Openconversation.ch, soll in ihrem Vortrag aufzeigen, wie wichtig HR als Erfolgsfaktor ist.Als Neuerung am TEFO 24 wird es erstmals Hands-on-Workshops geben, die als Doppel-Sessions stattfinden und tiefere Einblicke zur neuen H-Firewall-Serie von Zyxel sowie zur Telefonie-Lösung von 3CX versprechen. Ausgiebiger als bislang ausfallen soll zudem der Networking-Apéro, und der Studerus-Projekt-Award wird neu direkt nach dem Mittagessen verliehen.Die Teilnahme am TEFO 24 ist für IT-Fachhändler und IT-Verantwortliche aus KMU kostenlos, aktuell sind noch Plätze frei. Weitere Infos finden sich an dieser Stelle . (mw)