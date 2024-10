68 Prozent rechnen mit mehr Produktivität durch den KI-Einsatz

Laut einer Studie gehen die Schweizer Unternehmen davon aus, dass die Produktivität durch den Einsatz von KI in den kommenden fünf Jahren zunehmen wird, 68 Prozent äusserten sich in diesem Sinne und 27 Prozent rechnen sogar mit einer starken Zunahme. Nur eine kleine Minderheit von fünf Prozent geht von gar keinen Änderungen aus.Uneinig sind sich die befragten Unternehmen derweil über den Zeithorizont. Während mit 47 Prozent knapp die Hälfte davon ausgeht, dass sich Produktivitätsgewinne durch KI bereits in den nächsten zwei Jahren deutlich zeigen werden, sehen weitere 41 Prozent diese Entwicklung erst in den nächsten fünf Jahren Realität werden und 13 Prozent sind sogar der Meinung, dass sich ein Produktivitätsgewinn erst in zehn Jahren einstellen wird.In den Schweizer Unternehmen ist man weiter davon überzeugt, dass auch die Innovationskraft durch den Einsatz von KI deutlich gefördert werden kann, 86 Prozent der Befragten gaben dies zu Protokoll. Daneben sind 73 Prozent der Meinung, auch die Rentabilität werde zunehmen; von einer starken Zunahme gehen 9 Prozent aus.