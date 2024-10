Perovskia Solar druckt Solarzellen für IoT-Geräte

Das Empa-Spin-off Perovskia Solar hat sich auf Solarzellen nach Mass für alle Arten von elektronischen Geräten spezialisiert. Das Start-up hat bereits zehn Unternehmen aus dem IoT-Bereich als Kunden gewinnen können und über zwei Millionen Franken Startkapital erhalten, wie es auf der Website der Empa (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) heisst.Das Empa-Spin-off druckt Solarzellen nach Mass, die bei Smartwatches, Tastaturen und Co. eingesetzt werden können. "Wir können neuartige Perovskit-Solarzellen in beliebiger Grösse drucken – und das kostengünstig", erklärt Anand Verma, CEO und Mitgründer von Perovskia Solar. "Unsere einfach zu integrierenden Designer-Solarzellen machen Batterien entweder überflüssig oder verlängern deren Lebensdauer und eröffnen damit die Möglichkeit, jedes Gerät mit Solarenergie zu versorgen", so Verma weiter.Bisher waren Solarzellen auf Perovskit-Basis nicht stabil genug und zu wenig langlebig für einen grossangelegten Einsatz. Anand Verma forschte jedoch fünf Jahre an der Empa an entsprechenden Druckverfahren für Solarzellen, bevor er sich 2020 mit seiner Firma selbstständig machte. Das Empa-Spin-off hat kürzlich in Aubonne im Kanton Waadt eine Fabrik errichtet, wo jährlich eine Million Perovski-Elemente gedruckt werden sollen. (cma)