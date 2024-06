Ultimate Ears erweitert Lautsprecher-Angebot um Everboom

Logitech-Tochter Ultimate Ears hat sein Angebot an mobilen Lautsprechern erweitert. Neu im Portfolio findet sich der Everboom (Bild), ein Speaker im ovalen Design mit 360-Grad-Sound, der etwas weniger als ein Kilo auf die Waage bringt und besonders kräftigen Sound liefern soll – der mittels Outdoor-Taste im freien gar noch verstärkt werden kann. Der Lautsprecher ist IP67-zertifiziert und damit staub- und wasserdicht. Er kann sogar schwimmen, falls er mal ins Wasser fällt. Der Akku soll bis zu 20 Stunden reichen, und die Bluetooth-Reichweite beträgt bis 55 Meter. Ebenfalls unterstützt wird One Touch NFC mit kompatiblen Android-Geräten. Zudem kann er wie bei Ultimate Ears üblich mit weiteren Lautsprechern des Herstellers gekoppelt oder zu einem Stereo-Paar verbunden werden. Verkauft wird der Everboom ab sofort für 299 Franken.Daneben hat Ultimate Ears weiteren Lautsprechern im Angebot ein Update verpasst. Die Lautsprecher Boom 4 (169 Franken) und Megaboom 4 (229 Franken) verfügen laut Hersteller über verbesserte Tiefbassradiatoren, die für einen noch besseren Klang sorgen, und werden aus noch mehr recycelten Materialien hergestellt als ihre Vorgängermodelle. Und der Wonderboom 4 (119 Franken) verfügt über einen Podcast-Modus, mit dem Stimmen besser zur Geltung kommen sollen. Last but not least erhält auch die Boom App ein Update und kriegt einen Megaphone-Modus, um den Lautsprecher in ein Megaphone zu verwandeln, indem man ins Telefon spricht und die Stimme dann durch den Lautsprecher projiziert wird. (mw)