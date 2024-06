Temu muss in der EU strengere Regeln einhalten

Die EU-Kommission hat den chinesischen Online-Marktplatz Temu als "sehr grosse Online-Plattform" (Very Large Online Platform/VLOP) eingestuft. Somit fällt Temu neu unter den Digital Services Act ( DSA ) der EU und muss sich strengeren Regeln beugen.Nach dem neuen EU-Gesetz müssen grosse Onlinedienste mehr Regeln befolgen als kleine. Temu hat durchschnittlich mehr als 45 Millionen monatliche Nutzer in der Europäischen Union, wie "Channelpartner" berichtet Durch die Einstufung als VLOP durch die EU-Kommission muss der chinesische Onlinehändler künftig zum Beispiel mögliche illegale Produkte sorgfältiger überwachen. Das kann beispielsweise über eine Anpassung der Benutzeroberfläche geschehen, durch die Nutzer verdächtige Produkte leichter erkennen und melden können.Temu hat nun laut Kommission vier Monate Zeit, um die entsprchenden Regeln zu erfüllen und einen Bericht dazu vorzulegen. Dieser wird dann von der EU-Kommission geprüft.Auch in der Schweiz regt sich Widerstand gegen den chinesischen Online-Billiganbieter. Im April dieses Jahres haben hiesige Onlinehändler gefordert , dass chinesische Online-Plattformen dieselben Regeln wie hiesige Onlinehändler erfüllen müssen. Stein des Anstosses ist, dass chinesische Händler nicht dieselben Regeln erfüllen müssen wie Schweizer Händler, da sie nicht unter die regionalen Gesetze fallen. Ausserdem ist der Versand aus China kostenlos. Temu & Co. sind mehrfach negativ durch die Verwendung von minderwertigen Materialien aufgefallen. (cma)