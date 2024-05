Themenschwerpunkt: IT-Fachkräftemangel in der Schweiz

Für den ersten Artikel des Schwerpunktes sprachen wir mit Serge Frech, seines Zeichens Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz, um die Ist-Situation in der Schweiz zu beleuchten und mehr über die Lösungsansätze aus Sicht der Schweizer Berufsbildung zu erfahren. Warum der einfachste Weg aus dem Schlammassel die Förderung der Berufslehre ist und was die Situation der Schweizer ICT-Verbandslandschaft damit zu tun hat, lesen Sie

Der Mangel an Fachkräften ist nun schon seit geraumer Zeit eine der grössten Herausforderungen, denen sich IT-Entscheider in der Wirtschaft und Führungskräfte in IT-Unternehmen stellen müssen. Im aktuellen Themenschwerpunkt von "Swiss IT Magazine" (Ausgabe 05-2024) beleuchten wir das Thema im Detail und versuchen, Gründe und Lösungen für die Mangellage bei den IT-Fachkräften aufzuzeigen.Für den ersten Artikel des Schwerpunktes sprachen wir mit Serge Frech, seines Zeichens Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz, um die Ist-Situation in der Schweiz zu beleuchten und mehr über die Lösungsansätze aus Sicht der Schweizer Berufsbildung zu erfahren. Warum der einfachste Weg aus dem Schlammassel die Förderung der Berufslehre ist und was die Situation der Schweizer ICT-Verbandslandschaft damit zu tun hat, lesen Sie im Interview an dieser Stelle.

Neben zu wenigen Lehrstellen gibt es einen weiteren, recht offensichtlichen, Grund für den Mangel an wichtigen Fachleuten: Die nach wie vor sehr tiefe Frauenquote von gerade einmal 25 Prozent unter Schweizer ICT-Fachkräften. Wir sind der Frage auf den Grund gegangen, warum so wenige Frauen den Einstieg in die IT-Branche wagen und vor allem auch, warum sie seltener Karriere machen oder nach kurzer Zeit die Branche gar wieder verlassen. Hierzu gibt’s im Artikel ausserdem Lesetipps und eine Sammlung von Schweizer Initiativen zur Förderung von Frauen in der Tech-Branche. Mehr findet sich hier im Artikel "Women in Tech: Es gibt noch viel zu tun". Wir sprechen aber nicht nur über Probleme, sondern befassen uns auch mit den Lösungen – darunter etwa dem einfachen und unkomplizierten Zugang zu IT-Bildung in Form von Bootcamps. Barbara Felix, CEO und Mitbegründerin des Bootcamp-Anbieters Letsboot.ch , schafft in ihrem Fachbeitrag eine Übersicht über die Schweizer Tech-Bootcamp-Szene, sprach dafür mit verschiedenen Schweizer Anbietern solcher Bootcamps und verrät, welchen Mehrwert der Besuch dieser Trainings bringt. Warum sich Bootcamps lohnen und wie die Wirtschaft umdenken muss, um die dort geschulten Fachkräfte einsetzen zu können, ist hier nachzulesen.