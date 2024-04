Swisscom wird zum Versicherungsanbieter

Swisscom diversifiziert – und zwar in einen Bereich, den man nicht unbedingt erwarten würde, nämlich das Versicherungswesen. Dazu hat Swisscom das Angebot Sure lanciert, sogenannte Switch-On-Versicherungen, für die Swisscom als Vermittler zu Versicherungspartnern fungiert.Komplettes Neuland sind Versicherungen für Swisscom nicht, bereits seit geraumer Zeit bietet das Telekomunternehmen eine Cyberversicherung sowie Versicherungen für Handys an. Allerdings sind diese doch deutlich näher am Kerngeschäft von Swisscom als die nun lancierten Sure-Angebote. Hier nämlich bietet Swisscom in Zusammenarbeit mit der Zürich Versicherung eine kombinierte Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung, die mit flexiblen Deckungsbausteinen punkten soll. Zusammen mit der Europäischen Reiserversicherung ERV gibt es ausserdem eine Freizeitversicherung, die sich aus den beiden Komponenten SOS-Assistance, welche Zwischenfälle während der Freizeitaktivität versichert, sowie einer Versicherung der Annullierungskosten zusammensetzt. Diese Versicherung kann für eine Dauer von einem bis 22 Tagen quasi instant abgeschlossen werden. (mw)