Microsoft veranstaltet zusätzliches Event zu Windows und Surface AI

Entgegen früheren Gerüchten, dass das nächste Surface-Event noch im März 2024 stattfinden könnte ("Swiss IT Magazine" berichtete ), veranstaltet Microsoft stattdessen wohl ein separates AI-fokussiertes Event im Mai. US-Medien wie " Windowscentral " und " The Verge " berichten, dass Microsoft ihnen gegenüber ein entsprechendes Event im Vorfeld der Build 2024 im Mai bestätigt hat.Laut gut informierten Quellen aus dem Umfeld von Microsoft will der Hersteller zu diesem Termin unter anderem das Microsoft Surface Pro 10 und den Microsoft Surface Laptop 6 präsentieren. Laut "The Verge" werden die Surface-Geräte mit den neusten Snapdragon-X-Elite-Prozessoren von Qualcomm ausgestattet sein sowie mit NPUs für die Beschleunigung von KI-Aufgaben in Windows 11. Zudem stehen neue Features wie ein KI-Explorer für Windows 11 auf der Agenda. Laut "Windowscentral" erfasst dieser alle Aktivitäten auf einem PC, damit Nutzer sie später in natürlicher Sprache beispielsweise nach Dateien, Anwendungen oder Webseiten durchsuchen können – ähnlich der Zeitleistenfunktion (Timeline) in Windows 10, die Microsoft mit Windows 11 wieder abgeschafft hatte.Die separate KI-Veranstaltung soll am 20. Mai direkt vor dem Beginn der Build 2024 stattfinden. Microsoft-CEO Satya Nadella will auf der Entwicklerkonferenz über die "KI-Vision des Unternehmens für Hardware und Software" sprechen, heisst es in einer an US-Medien verschickte Mitteilung. Eine der vorgestellten KI-Funktionen sollen Live-Untertitel auf den Geräten sein, die Übersetzungen in Echtzeit ermöglichen. Eine andere Funktion ist ein neuer KI-gestützter Super-Resolution-Modus, der kompatible Spiele glätten und hochskalieren könnte. Microsofts Build 2024 beginnt am 21. Mai in Seattle und dauert bis zum 23. Mai 2024. (cma)