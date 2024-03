Nvidia stellt KI-Chip 'Blackwell B200' vor

Jensen Huang, Firmenchef von Nvidia , stellte am Montag im kalifornischen San José ein neues Computersystem sowie den nach eigenen Aussagen "leistungsstärksten Chip der Welt" vor. Huang versprach, dass "Blackwell B200", so der Name des Chips, der Motor für eine "neue industrielle Revolution" sei, wie "Spiegel.de" berichtet Für die Vorführung hat Nvidia eigens eine Eishockey-Arena umbauen lassen und 16'000 Menschen verfolgten die Präsentation. Mit der bisherigen Nvidia-Technologe könne man einen KI-Chatbot wie ChatGPT innerhalb von drei Monaten trainieren, allerdings benötige man dafür 8000 Nvidia-Chips mit einem Stromverbrauch von 15 Megawatt, so Huang. Mit "Blackwell" erschaffe man einen solchen Chatbot in derselben Zeit, aber mit 2000 Chips und nur vier Megawatt Strom.Dem Bericht zufolge planen bereits grosse Unternehmen wie Microsoft, Google und Amazon, "Blackwell" einzusetzen. Das Video der GTC-März-Keynote mit Nvidia-CEO Jensen Huang findet sich unten.Nvidia nannte laut " Focus.de " noch keinen Preis für den Blackwell-Chip. Analysten schätzen, dass Gesamtsysteme bis zu 200'000 Dollar kosten könnten. (cma)