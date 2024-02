Sipcall lädt zur 4. Ausgabe des Teams Telefonie Day

VoIP-Provider Sipcall lädt zum bereits vierten Mal zum Teams Telefonie Day, der dieses Jahr am 28. Mai stattfinden wird. Wie bereits bei den bisherigen Ausgaben soll am kostenlosen Online-Event auch heuer ein Tag kompaktes Teams-Telefonie-Know-how auf die Teilnehmer warten – verteilt auf mehrere Sessions.Den Anfang macht dabei Patrick Gmür, Partner Channel Manager und Teams-Telefonie-Experte bei Sipcall , der die Teams-Telefonie-Anbindung erklärt und auf die Vorteile und Neuerungen eingeht. Die zweite Session bestreiten Yolisa van den Eeden, Go-to-Market Manager for Modern Work, sowie Robert Zimmermann, Teams Technical Specialist, beide für Microsoft tätig. Sie zeigen die neuesten Funktionen in Microsoft Teams, gehen auf den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die Teams-Telefonie ein und gewähren einen Blick auf die Teams-Zukunft. Danach nimmt sich Marcel Gaufroid, Head of Sales Switzerland bei Luware, dem Thema Microsoft Teams im Kundenservice an und zeigt, wie die Lösung in dem Umfeld produktiv eingesetzt werden kann. Sascha Häusler, Consultant bei Twincap First, zeigt in seiner Session derweil Must-have Add-ons für eine holistische Teams-Telefonie-Experience, während Daniel Richter, Senior Consultant und Communications Expert bei Experts Inside, einen Überblick zum Teams SIP-Gateway und dessen Möglichkeiten verspricht. Den Abschluss findet der Tag mit einer Live-Demo einer Teams-Telefonie-Installation, die wiederum Patrick Gmür durchführen wird. Anmeldungen für den Teams Telefonie Day werden per sofort entgegengenommen. Der Anlass ist wie erwähnt kostenlos, und den Teilnehmern steht es frei, auch nur einzelnen Sessions beizuwohnen.(mw)