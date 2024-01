AI-PCs setzen bei der RAM-Ausstattung mindestens 16 Gigabyte voraus

Im Verlauf des Jahres werden die grossen Computer-Hersteller mit den AI-PCs erstmals Rechner auf den Markt bringen, die mit einem speziellen NPU-Chip (Neural Processing Unit) ausgestattet sind, um bei der KI-Verarbeitung die Performance zu unterstützen. Wie jetzt " Toms Hardware " aus nicht näher bezeichneten Quellen erfahren hat, wird die neue PC-Generation deutlich mehr Arbeitsspeicher voraussetzen als bisherige PCs. Während Microsoft für den Betrieb von Windows 11 gerade einmal 4 GB voraussetzt , sollen die RAM-Mindestanforderungen bei AI-PCs auf 16 GB ansteigen. Dass die 16 GB nicht aus der Luft gegriffen sind, bestätigen auch die Marktforscher von "Trendforce", die in einer Studie über die Copilot-Auswirkungen ebenfalls festhalten, Microsoft habe die RAM-Mindestausstattung für AI-PCs bei 16 GB festgelegt.Doch damit nicht genug: Auch bei der Rechenpower der CPU wird eine Mindest-Performance von 40 TOPS (Trillion Operations per Second) vorausgesetzt. Bei heutigen Systemen liefert die kombinierte Rechenkraft von CPU, GPU und NPU bei Intels aktuellen Meteor-Lake-Chips laut "Toms Hardware" allerings höchstens 34 TOPS. Erst die auf Ende Jahr erwartete nächste Generation von Intels Lunar-Lake-Systemen soll die benötigte Performance bringen. (rd)