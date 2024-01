Meteo-Schweiz-App erhält umfassendes Update

Seit der Lancierung 2013 wurde die Wetter-App Meteoschweiz 4,8 Millionen Mal heruntergeladen. Täglich informieren sich zwischen 700'000 und 1,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer über das Wetter, so das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie im Blog Neu können Nutzerinnen und Nutzer sämtliche Einstellungen – beispielsweise die Push-Meldungen – an einem Ort in der App verwalten und konfigurieren. Wie bisher enthalten alle Push-Nachrichten auch Verhaltensempfehlungen. Im Laufe von 2024 soll die App zudem weiter ausgebaut werden. Die Lokalprognose wird neue Inhalte, wie zum Beispiel die Sonnenscheindauer oder Windböen, anzeigen. Auch die Pollenmessung und weitere Klimainformationen sollen integriert werden. Schliesslich werde auch volle E-Accessibility angestrebt, heisst es im Blog weiter.Zwar liefen im Hintergrund zahlreiche Verbesserungen, doch die App erscheint seit 2016 im selben Gewand. Das wird sich nun ändern. "Das Erscheinungsbild der Meteo-Schweiz-App war so lange konstant, dass die Umgewöhnung Zeit brauchen kann", so das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Deshalb sollen Nutzerinnen und Nutzer zunächst selbst entscheiden können, welches Erscheinungsbild sie haben möchten. Über die App-Einstellungen kann man das neue Design aktivieren oder deaktivieren.In den kommenden Tagen sollte die neue Version (3.0) via Android Play Store und Apple App Store verfügbar sein. Mehr Informationen finden sich in diesem Blogbeitrag . (cma)