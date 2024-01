Synology stellt mit Beestation einen Netzwerkspeicher mit 4 TB vor

Die Einrichtung soll einfach und essenzielle Features vorkonfiguriert sein. "Swiss IT Magazine" konnte das Gerät noch nicht testen, wird Sie allerdings auf dem Laufenden halten, sobald das Testgerät verfügbar ist. Beedrive von Synology hat in unserem Test im vergangenen September aber bereits einen sehr guten Eindruck hinterlassen.Auf die Daten kann man von überall via App, Datei- oder Webbrowser (Chrome, FF, Edge, Safari) zugreifen. Mit der Beestation ist eine Software für Desktop (Windows 10 und 11, MacOS 12.3 und neuer) und für Smartphones die mobile Apps Beephotos und Beefiles verfügbar (Android 8 oder neuer, iOS 15 oder neuer). Dank zu setzender Tags und KI-Foto-Organizer kann man rasch Dateien, Personen oder Haustiere finden. Ausserdem kann man der Familie oder Freunden ihren eigenen privaten Speicherplatz zuteilen. (cma)